У Ємені підірвали ринок, шість загиблих

"У Ємені у місті Ель-Мохана на ринку вибухнула бомба, убивши шістьох людей, та понад 20 поранених", - про це повідомляє телеканал.

Відзначається, що вибуховий пристрій був встановлений на мотоциклі біля популярного кафе напроти автовокзалу та також був призначений для двох журналістів.

Також була підпалена автівка медичної допомоги.

Військові джерела припустили, що вибухівка була поміщена бойовиками Хуті, які проникли в центр міста.

Вибух викликав перебої в подачі електроенергії в центрі міста.

В свою чергу, міністр інформації Ємену Муаммара аль-Іріане назвав вибух "терористичним", і розцінюється як підтвердження "вербування бойовиків-хутістів".

Нагадаємо, вісім людей загинули, 30 отримали поранення в результаті артилерійського обстрілу табору для біженців в місті Хадджа на північному заході Ємену.



