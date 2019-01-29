В Йемене взорвали рынок, шесть погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В понедельник вечером в Йемене в городе Эль-Моха на рынке взорвалась бомба, убив шесть человек. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.
"В Йемене в городе Эль-Мохана на рынке взорвалась бомба, убив шестерых человек и более 20 раненых", - об этом сообщает телеканал.
Отмечается, что взрывное устройство было установлено на мотоцикле у популярного кафе напротив автовокзала и также был предназначен для двух журналистов.
Также была подожжена машина медицинской помощи.
Военные источники предположили, что взрывчатка была помещена боевиками Хути, которые проникли в центр города.
Взрыв вызвал перебои в подаче электроэнергии в центре города.
В свою очередь, министр информации Йемена Муаммара аль-Ириане назвал взрыв "террористическим", и расценивается как подтверждение "вербовки боевиков-хутистив".
Напомним, восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате артиллерийского обстрела лагеря для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена.