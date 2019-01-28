У Ємені обстріляли табір біженців, 8 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Вісім людей загинули, 30 отримали поранення в результаті артилерійського обстрілу табору для біженців в місті Хадджа на північному заході Ємену. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
У повідомленні не наводиться інформації про організаторів атаки.
"Це шокуючий, жахливий і безглуздий напад. Такого роду ситуація є неприкритим порушенням прав людини", - сказала координатор гуманітарної допомоги ООН в Ємені Ліз Гранде.
Представник ООН закликала сторони конфлікту в Ємені зробити все необхідне для захисту цивільного населення. Координатор підкреслила, що атакам на мирних жителів немає виправдання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На непідконтрольній уряду України території обстріляно лікарню - ОБСЄ
У Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.
Через триваючий збройний конфлікт в Ємені близько трьох мільйонів чоловік стали вимушеними переселенцями і не мають доступу до питної води і засобів гігієни.
Нагадаємо, чотири роки тому бойовики обстріляли мікрорайон Східний в Маріуполі.