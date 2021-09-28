У Єгипті трьох ісламістів засудили до смертної кари за вбивство поліцейського

Деталі

Події, що розглядались судовими органами, відбулися ще в березні 2015 року в місті Ель-Мансура (провінція Дакахлія в 120 км на північ від Каїра). Тоді, як встановило слідство, група озброєних ісламістів відкрила вогонь по сержанту поліції і його родичу, коли правоохоронець повертався зі служби, а родич зустрічав його. Тоді сержант та його родич загинули на місці. В цілому злочинці здійснили понад 100 пострілів у своїх жертв, поранивши ще кілька місцевих жителів, що опинилися поблизу.

Всього у справі проходили 19 осіб, з яких семеро досі знаходяться в розшуку. Дев’ять підсудних були засуджені кримінальним судом Ель-Мансури до довічного ув’язнення (25 років в Єгипті), один — до 10 років в’язниці, а шестеро виправдані.

Контекст

В останні роки єгипетські суди винесли десятки смертних вироків у відношенні як лідерів і прихильників “братів”, так і різного роду бойовиків, в тому числі з дрібних войовничих осередків, а також терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД). Деякі з них вже приведені у виконання.