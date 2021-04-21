Пандемія - не завада: у світі торік стратили майже пів тисячі людей, у лідерах Єгипет і Китай

Ключові підсумки 2020 року



Попри пандемію COVID-19, деякі країни продовжили застосовувати смертну кару та страти



У Єгипті кількість страт потроїлася



У Китаї смертну кару запровадили для боротьби зі злочинами, пов’язаними із зусиллями щодо профілактики COVID-19



Колишня адміністрація США стратила 10-х людей менш ніж за шість місяців 2020 року



Третій рік поспіль у світі зафіксовано найнижчу кількість страт



Деталі

18 країн вдалися до виконання смертних вироків протягом 2020 року, заявила сьогодні Amnesty International у своїй щорічній доповіді щодо смертної кари.

За даними правозахисників, попри загальну тенденцію до зниження кількості страт, деякі країни продовжували або навіть збільшили такий вид покарання, "що свідчить про зневагу до людського життя в той час, коли увага всього світу була зосереджена на захисті людей від смертельного вірусу".

Серед антилідерів 2020 року — Єгипет, де кількість страт потроїлась проти попереднього року, а також Китай, де смертну кару вирішили застосувати для боротьби з COVID-19, у результаті чого принаймні одну людину стратили. Тим часом адміністрація Трампа відновила федеральні страти після 17-річної перерви й менш ніж за пів року стратила 10 людей. Індія, Оман, Катар і Тайвань також відновили страти.

Коментар генсека Amnesty International:

“Боротьба зі стратами була непростою справою і в кращі часи, але пандемія позбавила права людей в камері смертників на доступ до юридичної допомоги, а багато хто з тих, що хотіли надати підтримку, мали ризикувати здоров’ям. Застосування смертної кари в цих умовах є особливо кричущим посяганням на права людини”, — зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

П’ятірка країн із найбільшою кількістю страт

Китай класифікує загальну кількість страт і смертних вироків як державну таємницю і перешкоджає незалежному контролю. Тому дані Amnesty International щодо всіх відомих страт не включають страти в цій країні. Однак вважається, що Китай щорічно страчує тисячі людей, що робить країну головним катом світу. Поруч із Китаєм: Іран (246+ страт), Єгипет (107+ страт), Ірак (45+ страт) і Саудівська Аравія (27 страт). На частку Ірану, Єгипту, Іраку та Саудівської Аравії припало 88% всіх відомих страт упродовж 2020 року.

За даними Amnesty International, за злочини, пов’язані з наркотиками, до смертної кари засуджували в таких країнах: Китай, Індонезія, Лаос, Малайзія, Сінгапур, Шрі-Ланка, Таїланд і В’єтнам; за корупцію — у Китаї і В’єтнамі; за богохульство — у Пакистані.

США стали єдиною країною на Американському континенті, яка провела страти 2020 року. У липні адміністрація Трампа уперше за 17 років провела федеральну страту за 17 років, а п’ять штатів засудили до смерті сімох людей.

Кількість страт досягла найнижчого показника за останнє десятиліття

Щонайменше 483 людини були страчені 2020 року по всьому світу (ці дані не враховують кількість страт у країнах, які класифікують дані про смертну кару як державну таємницю або ж обмежують цю інформацію, зокрема, ідеться про Китай, Північну Корею, Сирію і В’єтнам). Як зазначають правозахисники, попри те, що ця цифра шокує, це найнижча кількість страт, зафіксована Amnesty International принаймні за останнє десятиліття. У порівнянні з 2019 роком кількість знизилася на 26% і на 70% у порівнянні з максимальним піком 2015 року, коли було зафіксовано 1634 страти.

Так, кількість зареєстрованих страт в Саудівській Аравії скоротилося на 85% (зі 184 протягом 2019 року — до 27 протягом 2020 року), а в Іраку — більш ніж удвічі (при 100 протягом 2019 року до 45 протягом 2020 року). Не було зафіксовано страт у таких країнах, що ще 2019 року проводили їх: Бахрейн, Білорусь, Японія, Пакистан, Сінгапур та Судан.

"Кількість смертних вироків, які, як відомо, були винесені в усьому світі (щонайменше 1477), також скоротилося на 36% у порівнянні з 2019 роком. Amnesty International зафіксувала зниження у 30 країнах із 54-х, де, як відомо, були винесені смертні вироки. Мабуть, у ряді випадків вони були пов’язані з затримками й відстрочками судових розглядів, введених у відповідь на пандемію", - відзначили в організації.

Помітними винятками були Індонезія, чиї зареєстровані смертні вироки у 2020 році (117) збільшилися на 46% в порівнянні з 2019 роком (80); і Замбія, яка винесла 119 смертних вироків у 2020 році, що на 18 більше, ніж у 2019 році, і найвищий показник зафіксований в країнах Африки на південь від Сахари.

Відміна страт

2020 року Чад і американський штат Колорадо скасували смертну кару, Казахстан зобов’язався скасувати її відповідно до міжнародного права, а Барбадос завершив реформи щодо скасування обов’язкової смертної кари.

Станом на квітень 2021 року 108 країн скасували смертну кару за всі злочини, а 144 країни скасували її законодавчо або на практиці — це тенденція, яка повинна тривати.