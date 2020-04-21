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У 2019 року в світі було страчено 657 осіб - Amnesty International

У 2019 року в світі було страчено 657 осіб - Amnesty International

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У 2019 року в 20 країнах світу було страчено щонайменше, 657 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на доповідь правозахисної організації Amnesty International.

Сюди входять лише задокументовані випадки приведення у виконання вищої міри покарання.

За оцінками Amnesty International, в Китаї було страчено "тисячі" людей.

В Ірані стратили 251 особу, з них четверо не досягли повноліття. У Саудівській Аравії стратили 184 особи - це найбільша кількість страт, зареєстрована в цій країні за час спостереження. В Іраку число страт становить не менше ста, показник зріс удвічі.

Нагадаємо, Саудівська Аравія очолила G20 попри звинувачення в порушеннях прав людини.

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