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Саудівська Аравія очолила G20 попри звинувачення в порушеннях прав людини

Саудівська Аравія очолила G20 попри звинувачення в порушеннях прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Саудівська Аравія очолила “Групу двадцяти” з 1 грудня, зазначивши серед своїх цілей підтримку жінок та молоді, охорону довкілля та поширення переваг технологічного прогресу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

“Багата на нафту близькосхідна країна заступила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 протягом року. Наступний саміт Групи очікується в Ер Ріяді 21-22 листопада 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Водночас королівство зазнало жорсткої критики після вбивства публіциста Джамаля Хашкаджі у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок-активісток та участь у війні в Ємені.

За висновками розвідки США, вбивство Хашкаджі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

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29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 “тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини”.

“Лідери G20 не повинні й надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (саудівському — ред.) королівстві заради вигідних бізнес-зв’язків”, — йдеться в заяві організації.

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Саудівська Аравія — одна з найбільш консервативних і закритих країн світу. Там досі проводяться страти, застосовуються тілесні покарання, а права жінок обмежені. Їм, як і раніше, заборонено виїжджати за межі країни без дозволу батьків або чоловіків.

Проте влада королівства в останні кілька років провела кілька реформ, які повинні підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато з цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина і деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамала Хашкаджі.

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