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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107103 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 94686 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в нарушениях прав человека

Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в нарушениях прав человека

Киев  •  УНН

 • 16561 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Саудовская Аравия возглавила “Группа двадцати” с 1 декабря, отметив среди своих целей поддержку женщин и молодежи, охрану окружающей среды и распространение преимуществ технологического прогресса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Богатая на нефть ближневосточная страна сменила на этой должности Японию и будет председательствовать в G20 в течение года. Следующий саммит Группы ожидается в Эр Рияде 21-22 ноября 2020 года”, — говорится в сообщении.

В то же время королевство подверглось жесткой критике после убийства публициста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года, а также из-за притеснения женщин-активисток и участие в войне в Йемене.

По заключению разведки США, убийство Хашкаджи заказал крон-принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

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29 ноября организация Amnesty International призвала членов G20 “давить на руководство Саудовской Аравии, чтобы заставить его прекратить практику недопустимых нарушений прав человека”.

“Лидеры G20 не должны в дальнейшем игнорировать ужасную ситуацию с правами человека в (саудовском — ред.) королевстве ради выгодных бизнес-связей”, — говорится в заявлении организации.

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Саудовская Аравия — одна из самых консервативных и закрытых стран мира. Там до сих пор проводятся казни, применяются телесные наказания, а права женщин ограничены. Им, как и раньше, запрещено выезжать за пределы страны без разрешения родителей или мужей.

Однако власти королевства в последние несколько лет провела несколько реформ, которые должны повысить привлекательность страны за рубежом и изменить ее имидж в мире. Многие из этих реформ продвигает наследный принц Мохаммед бин Салман, которого Турция и некоторые другие страны считают причастным к убийству журналиста Джамала Хащкаджи.

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