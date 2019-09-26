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Саудівський принц визнав свою відповідальність за вбивство журналіста Хашкаджі

Київ • УНН

 • 13653 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Спадкоємець саудівського престолу Мухаммед бін Салман зізнався, що ліквідація журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі сталася у його зміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Frontline.

Саудівський принц визнав свою відповідальність за вбивство журналіста Хашкаджі

"Це сталось у мою зміну. Я беру на себе всю відповідальність, адже це сталось у мою зміну", - зізнався наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман у розмові з Мартіном Смітом, автором документального фільму, що присвячений вбивству журналіста.

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Раніше повідомлялось, що коронний принц взагалі нічого не знав про ці події, а у грудні 2018 року він виступив із коментарем через два місяці після вбивства журналіста в консульстві королівства у Стамбулі. Принц звинуватив неназваних чиновників у тому, що вони діяли без його відома, адже мали такі повноваження.

Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Ахмад Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США.

Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня 2018 року стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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