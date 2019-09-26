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Саудовский принц признал свою ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Киев • УНН

 • 13653 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман признался, что ликвидация журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи произошла в его смену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Frontline.

Саудовский принц признал свою ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

"Это произошло в мою смену. Я беру на себя всю ответственность, ведь это произошло в мою смену", - признался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в разговоре с Мартином Смитом, автором документального фильма, посвященному убийству журналиста.

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Ранее сообщалось, что коронный принц вообще ничего не знал об этих событиях, а в декабре 2018 года он выступил с комментарием через два месяца после убийства журналиста в консульстве королевства в Стамбуле. Принц обвинил неназванных чиновников в том, что они действовали без его ведома, ведь имели такие полномочия.

Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США.

Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая о проблемных аспектах деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября 2018 года стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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