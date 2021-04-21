Пандемия - не помеха: в мире в прошлом году казнили почти полтысячи человек, в лидерах Египет и Китай

Ключевые итоги 2020 года



Несмотря на пандемию COVID-19, некоторые страны продолжили применять смертную казнь



В Египте число казней утроилось



В Китае смертную казнь ввели для борьбы с преступлениями, связанными с усилиями по профилактике COVID-19



Прежняя администрация США казнила 10-х человек менее чем за шесть месяцев 2020 года



Третий год подряд в мире зафиксировано самое низкое количество казней



Детали

18 стран прибегли к исполнению смертных приговоров в течение 2020 года, заявила сегодня Amnesty International в своем ежегодном докладе по смертным казням.

По данным правозащитников, несмотря на общую тенденцию к снижению числа казней, некоторые страны продолжали или даже увеличили такой вид наказания, "что свидетельствует о пренебрежении к человеческой жизни в то время, когда внимание всего мира было сосредоточено на защите людей от смертельного вируса".

Среди антилидеров 2020 года - Египет, где количество казней утроилось против предыдущего года, а также Китай, где смертную казнь решили применить для борьбы с COVID-19, в результате чего по крайней мере одного человека казнили. Между тем администрация Трампа возобновила федеральные казни после 17-летнего перерыва и менее чем за полгода казнили 10 человек. Индия, Оман, Катар и Тайвань также возобновили казни.

Комментарий генсека Amnesty International:

"Борьба с казнями была непростым делом и в лучшие времена, но пандемия лишила права людей в камере смертников на доступ к юридической помощи, а многие из тех, что хотели оказать поддержку, должны рисковать здоровьем. Применение смертной казни в этих условиях является особенно вопиющим посягательством на права человека", - отметила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Пятерка стран с наибольшим числом казней

Китай классифицирует общее количество казней и смертных приговоров как государственную тайну и препятствует независимому контролю. Поэтому данные Amnesty International по всем известным казням не включают казни в этой стране. Однако считается, что Китай ежегодно казнит тысячи людей, что делает страну главным палачом мира. Рядом с Китаем: Иран (246+ казней), Египет (107+ казней), Ирак (45+ казней) и Саудовская Аравия (27 казней). На долю Ирана, Египта, Ирака и Саудовской Аравии пришлось 88% всех известных казней в течение 2020 года.

По данным Amnesty International, за преступления, связанные с наркотиками, к смертной казни приговаривали в следующих странах: Китай, Индонезия, Лаос, Малайзия, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам; за коррупцию - в Китае и Вьетнаме; за богохульство - в Пакистане.

США стали единственной страной на Американском континенте, которая провела казни в 2020 году. В июле администрация Трампа впервые за 17 лет провела федеральную смертную казнь за 17 лет, а пять штатов приговорили к смерти семь человек.

Количество казней достигло самого низкого показателя за последнее десятилетие

По меньшей мере 483 человека были казнены в 2020 году по всему миру (эти данные не учитывают количество казней в странах, которые классифицируют данные о смертной казни как государственную тайну или ограничивают эту информацию, в частности, говорится о Китае, Северной Корее, Сирии и Вьетнаме). Как отмечают правозащитники, несмотря на то, что эта цифра шокирует, это самое низкое число казней, зафиксированное Amnesty International по крайней мере за последнее десятилетие. По сравнению с 2019 годом количество снизилось на 26% и на 70% по сравнению с максимальным пиком 2015 года, когда было зафиксировано 1634 смертные казни.

Так, количество зарегистрированных казней в Саудовской Аравии сократилось на 85% (с 184 в течение 2019-го - до 27 в течение 2020 года), а в Ираке - более чем вдвое (при 100 в течение 2019-го до 45 в течение 2020 года). Не было зафиксировано казней в таких странах, которые еще в 2019-м проводили их: Бахрейн, Беларусь, Япония, Пакистан, Сингапур и Судан.

"Количество смертных приговоров, которые, как известно, были вынесены во всем мире (не менее 1477), также сократилось на 36% по сравнению с 2019 годом. Amnesty International зафиксировала снижение в 30 странах из 54-х, где, как известно, были вынесены смертные приговоры. Видимо, в ряде случаев они были связаны с задержками и отсрочками судебных разбирательств, введенных в ответ на пандемию", - отметили в организации.

Заметными исключениями были Индонезия, чьи зарегистрированные смертные приговоры в 2020 году (117) увеличились на 46% по сравнению с 2019 годом (80); и Замбия, которая вынесла 119 смертных приговоров в 2020 году, что на 18 больше, чем в 2019 году, и самый высокий показатель зафиксирован в странах Африки к югу от Сахары.

Отмена казни

В 2020 году Чад и американский штат Колорадо отменили смертную казнь, Казахстан обязался отменить ее в соответствии с международным правом, а Барбадос завершил реформу по отмене обязательной смертной казни.

По состоянию на апрель 2021 года 108 стран отменили смертную казнь за все преступления, а 144 страны отменили ее законодательно или на практике - это тенденция, которая должна продолжаться.