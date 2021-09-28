В Египте трех исламистов приговорили к смертной казни за убийство полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Суд Египта приговорил к смертной казни трех сторонников запрещенной в стране и признанной террористической ассоциацией "Братья-мусульмане" за убийство полицейского. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Akhbar el-Yom, передает УНН.
Детали
События, которые рассматривались судебными органами, состоялись еще в марте 2015 года в городе Эль-Мансура (провинция Дакахлия в 120 км к северу от Каира). Тогда, как установило следствие, группа вооруженных исламистов открыла огонь по сержанту полиции и его родственнику, когда правоохранитель возвращался со службы, а родственник встречал его. Тогда сержант и его родственник погибли на месте. В целом преступники совершили более 100 выстрелов в своих жертв, ранив еще несколько местных жителей, оказавшихся поблизости.
Всего по делу проходили 19 человек, из которых семеро до сих пор находятся в розыске. Девять подсудимых были приговорены уголовным судом Эль-Мансура к пожизненному заключению (25 лет в Египте), один — к 10 годам тюрьмы, а шесть оправданы.
Контекст
В последние годы египетские суды вынесли десятки смертных приговоров в отношении как лидеров и сторонников “братьев”, так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинственных ячеек, а также террористической группировки “Исламское государство” (ИГ). Некоторые из них уже приведены в исполнение.