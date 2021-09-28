В Египте трех исламистов приговорили к смертной казни за убийство полицейского

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 16665 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130415 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 146937 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121760 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119129 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 153437 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124371 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167560 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143490 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179797 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

2 марта, 20:26 • 34826 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 58990 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 38772 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 28547 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 41520 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 146930 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 153429 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 313431 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 280211 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 264836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 130410 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126125 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167559 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123044 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 122943 просмотра
Актуальное
В Египте трех исламистов приговорили к смертной казни за убийство полицейского

В Египте трех исламистов приговорили к смертной казни за убийство полицейского

Киев  •  УНН

 • 20084 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Суд Египта приговорил к смертной казни трех сторонников запрещенной в стране и признанной террористической ассоциацией "Братья-мусульмане" за убийство полицейского. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Akhbar el-Yom, передает УНН.

Детали

События, которые рассматривались судебными органами, состоялись еще в марте 2015 года в городе Эль-Мансура (провинция Дакахлия в 120 км к северу от Каира). Тогда, как установило следствие, группа вооруженных исламистов открыла огонь по сержанту полиции и его родственнику, когда правоохранитель возвращался со службы, а родственник встречал его. Тогда сержант и его родственник погибли на месте. В целом преступники совершили более 100 выстрелов в своих жертв, ранив еще несколько местных жителей, оказавшихся поблизости.

Всего по делу проходили 19 человек, из которых семеро до сих пор находятся в розыске. Девять подсудимых были приговорены уголовным судом Эль-Мансура к пожизненному заключению (25 лет в Египте), один — к 10 годам тюрьмы, а шесть оправданы.

Контекст

В последние годы египетские суды вынесли десятки смертных приговоров в отношении как лидеров и сторонников “братьев”, так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинственных ячеек, а также террористической группировки “Исламское государство” (ИГ). Некоторые из них уже приведены в исполнение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы