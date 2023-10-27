У єгипетському місті поблизу ізраїльського кордону пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У п’ятницю в єгипетському курортному містечку на Червоному морі поблизу ізраїльського кордону пролунав вибух і було видно сильний дим і пил. Про це повідомив Reuters свідок, пише УНН.
Деталі
Ізраїльські військові заявили, що їм відомо про інцидент з безпекою навколо міста Таба, заявивши, що він стався "за межами нашого кордону".
Єгипетське телебачення Al Qahera News TV повідомило, що в результаті вибуху поранено п'ятеро людей і пошкоджено житловий будинок.
Доповнення
Світові лідери повідомляли, що побоюються можливої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що війна в Секторі Гази “може бути довгою війною”. Водночас він наголосив на необхідності перемогти ХАМАС, інакше терористи можуть представляти загрозу й для Європи.
Нагадаємо
Один із танків Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вистрілив по єгипетському посту біля населеного пункту Керем Шалом на кордоні країни із сектором Газа. В ЦАХАЛ заявили, що постріл був зроблений випадково.