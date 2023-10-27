В египетском городе вблизи израильской границы прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В пятницу в египетском курортном городке на Красном море вблизи израильской границы прогремел взрыв и был виден сильный дым и пыль. Об этом сообщил Reuters свидетель, пишет УНН.
Детали
Израильские военные заявили, что им известно об инциденте с безопасностью вокруг города Таба, заявив, что он произошел "за пределами нашей границы".
Египетское телевидение Al Qahera News TV сообщило, что в результате взрыва ранены пять человек и поврежден жилой дом.
Дополнение
Мировые лидеры сообщали, что опасаются возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предупредил, что война в Секторе Газа “может быть долгой войной”. В то же время он подчеркнул необходимость победить ХАМАС, иначе террористы могут представлять угрозу и для Европы.
Напомним
Один из танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выстрелил по египетскому посту возле населенного пункта Керем Шалом на границе страны с сектором Газа. В ЦАХАЛ заявили, что выстрел был произведен случайно.