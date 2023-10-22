Ізраїльський танк випадково вистрілив по прикордонному посту Єгипту - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Один із танків Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вистрілив по єгипетському посту біля населеного пункту Керем Шалом на кордоні країни із сектором Газа. В ЦАХАЛ заявили, що постріл був зроблений випадково. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
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“Нещодавно танк ЦАХАЛ випадково вистрілив і влучив у єгипетський пост, прилеглий до кордону в районі Керем Шалом. Інцидент розслідується, деталі з'ясовуються. Армія оборони Ізраїлю висловлює жаль у зв'язку з цим інцидентом”, - йдеться у повідомленні.
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Видання Reuters, що у неділю на контрольно-пропускний пункт "Рафах" до Єгипту заїхала друга колона вантажівок із гуманітарною допомогою для сектора Газа.