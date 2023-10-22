Израильский танк случайно выстрелил по пограничному посту Египта - ЦАХАЛ

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“Недавно танк ЦАХАЛ случайно выстрелил и попал в египетский пост, прилегающий к границе в районе Керем Шалом. Инцидент расследуется, детали выясняются. Армия обороны Израиля выражает сожаление в связи с этим инцидентом”, - говорится в сообщении.

Ранее

Издание Reuters, что в воскресенье на контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет заехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа.