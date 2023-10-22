У сектор Газа доставили другу партію гуманітарної допомоги - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У неділю на контрольно-пропускний пункт Рафах до Єгипту заїхала друга колона вантажівок із гуманітарною допомогою для сектора Газа. Автомобілі проходять перевірку, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що загалом близько 19 вантажівок, що перевозили медичні та продовольчі товари, були перевірені UNRWA, агентством ООН у справах палестинських біженців.
У ООН наголосили, що для задоволення нагальних потреб у секторі Газа знадобиться безперервна швидкість доставлення допомоги — принаймні 100 вантажівок на день. До початку останнього конфлікту в анклав щодня прибували кілька сотень вантажівок.
Нагадаємо
Перший конвой з 20 вантажівок із вкрай необхідними припасами увійшов до Гази в суботу.
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