В сектор Газа доставили вторую партию гуманитарной помощи - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В воскресенье на контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет заехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Автомобили проходят проверку, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что всего около 19 грузовиков, перевозивших медицинские и продовольственные товары, были проверены UNRWA, агентством ООН по делам палестинских беженцев.
В ООН подчеркнули, что для удовлетворения насущных потребностей в секторе Газа потребуется непрерывная скорость доставки помощи — по крайней мере 100 грузовиков в день. До начала последнего конфликта в анклав ежедневно прибывали несколько сотен грузовиков.
Напомним
Первый конвой из 20 грузовиков с крайне необходимыми припасами вошел в Газу в субботу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: CNN: пункт пропуска между Египтом и Газой закрылся после проезда 20 грузовиков с помощью