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В сектор Газа доставили вторую партию гуманитарной помощи - Reuters

Киев • УНН

 • 156210 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В воскресенье на контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет заехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Автомобили проходят проверку, сообщает Reuters, пишет УНН.

В сектор Газа доставили вторую партию гуманитарной помощи - Reuters

Детали

Отмечается, что всего около 19 грузовиков, перевозивших медицинские и продовольственные товары, были проверены UNRWA, агентством ООН по делам палестинских беженцев.

В ООН подчеркнули, что для удовлетворения насущных потребностей в секторе Газа потребуется непрерывная скорость доставки помощи — по крайней мере 100 грузовиков в день. До начала последнего конфликта в анклав ежедневно прибывали несколько сотен грузовиков.

Напомним

Первый конвой из 20 грузовиков с крайне необходимыми припасами вошел в Газу в субботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: CNN: пункт пропуска между Египтом и Газой закрылся после проезда 20 грузовиков с помощью

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