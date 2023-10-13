У єдності України наше майбутнє: Зеленський та Рютте зустрілись з українськими курсантами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У п'ятницю, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте зустрілись з курсантами Військової академії та Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія" в Одесі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Цитата
“З прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте поспілкувалися з курсантами Військової академії та Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія"”, - зазначив Зеленський.
Президент також додав, що майбутнє України в єдності: “Ми всі одна країна, і в цьому сила сьогодні. І світ так пишається українцями й Україною через те, що ми всі об’єднані. Вважаю, що майбутнє України в цій моці, у цьому єднанні”.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відвідав разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте шпиталь в Одесі, де проходять лікування після поранення українські захисники Херсонщини.