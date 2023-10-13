У єдності України наше майбутнє: Зеленський та Рютте зустрілись з українськими курсантами

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“З прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте поспілкувалися з курсантами Військової академії та Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія"”, - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що майбутнє України в єдності: “Ми всі одна країна, і в цьому сила сьогодні. І світ так пишається українцями й Україною через те, що ми всі об’єднані. Вважаю, що майбутнє України в цій моці, у цьому єднанні”.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте шпиталь в Одесі, де проходять лікування після поранення українські захисники Херсонщини.