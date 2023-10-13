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Зеленський і Рютте відвідали поранених українських бійців у одеському шпиталі

Зеленський і Рютте відвідали поранених українських бійців у одеському шпиталі

Київ • УНН

 • 489933 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте шпиталь в Одесі, де проходять лікування після поранення українські захисники Херсонщини. Про цей візит повідомили у пресслужбі глави держави, передає УНН.

Цитата

“Велика повага до всіх вас. Дякую вам за захист нашої держави, за ваш героїзм. Бажаю якнайшвидшого одужання”, — сказав Володимир Зеленський українським захисникам.

Деталі

Під час свого візиту у шпиталь політики поспілкувався з українськими військовослужбовцями, дізнались про їхні поранення, стан здоров’я та перебіг лікування.

Президент вручив пораненим захисникам державні нагороди: ордени “За мужність” ІІІ ступеня і медалі “За військову службу Україні”. А військовим медикам, які їх реабілітують, ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Данила Галицького.

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Прем’єр Нідерландів Марк Рютте був вражений героїзмом та гуманізмом українців, яких побачив на власні очі у шпиталі.

“Я завжди відчував, що Україна переможе. А після цього візиту я абсолютно в цьому переконаний. Завдяки тому, що роблять українці на фронті, і тому, як ви піклуєтеся про своїх людей. Це справжня людяність”, — зазначив Марк Рютте.

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