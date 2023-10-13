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Зеленский и Рютте посетили раненых украинских бойцов в одесском госпитале

Зеленский и Рютте посетили раненых украинских бойцов в одесском госпитале

Киев • УНН

 • 489929 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте госпиталь в Одессе, где проходят лечение после ранения украинские защитники Херсонщины. Об этом визите сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Цитата

“Большое уважение ко всем вам. Спасибо вам за защиту нашего государства, за ваш героизм. Желаю скорейшего выздоровления”, — сказал Владимир Зеленский украинским защитникам.

Детали

Во время своего визита в госпиталь политики пообщался с украинскими военнослужащими, узнали об их ранениях, состоянии здоровья и ходе лечения.

Президент вручил раненым защитникам государственные награды: ордена “За мужество” III степени и медали “За военную службу Украине”. А военным медикам, которые их реабилитируют, ордена Богдана Хмельницкого III степени и Даниила Галицкого.

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Премьер Нидерландов Марк Рютте был поражен героизмом и гуманизмом украинцев, которых увидел собственными глазами в госпитале.

“Я всегда чувствовал, что Украина победит. А после этого визита я абсолютно в этом убежден. . Благодаря тому, что делают украинцы на фронте, и тому, как вы заботитесь о своих людях. Это настоящая человечность”, — отметил Марк Рютте.

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