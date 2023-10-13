Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден для безпеки зернового коридору

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Президент України та Прем’єр-міністр Нідерландів побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів. Як зазначив Глава держави, Росія ракетним терором руйнує не лише українські порти та міста, а й нормальне життя багатьох інших країн, які критично залежать від постачання продовольства з України.

«Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО», – повідомив Володимир Зеленський.

Також було обговорено співпрацю з метою належного захисту альтернативних «зернових коридорів» у Чорному морі та загалом посилення позицій у регіоні, зокрема захист неба, зміцнення флоту, підтримку гуманітарного розмінування та очищення акваторії від російських мін.

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«В Україні ми бачимо спротив, бачимо бажання боротися, бажання перемагати – як серед цивільних, так і серед військових. Сьогодні ми були в порту Одеси й бачили, як люди роблять усе можливе для того, щоб зберегти й підтримати своє життя, та досягають у цьому успіху», – наголосив зі свого боку Марк Рютте.

Він повідомив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден, щоб забезпечити безпеку «зернового коридору».

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