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Нідерланди нададуть Україні ракети для систем Patriot - Зеленський

Нідерланди нададуть Україні ракети для систем Patriot - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО". Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте уточнив, що йдеться про передачу Україні додаткових ракет для Patriot, передає УНН.

Деталі

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який перебуває з візитом у нашій країні.

“Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО. Обговорили наші подальші можливі кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль, і щодо інших аспектів оборонної співпраці”, — повідомив Зеленський.

У свою чергу прем’єр Нідерландів Марк Рютте уточнив, що йдеться про передачу Україні додаткових ракет для Patriot.

Цитата

“Ми свідомі того, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Тому Нідерланди відправлять Україні додаткові ракети для Patriot. Ми зобов’язалися надати літаки F-16 Україні. Разом із Румунією та Данією ми займаємося підготовкою пілотів”, — зазначив голова нідерландського уряду.

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