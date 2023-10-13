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Нидерланды предоставят Украине ракеты для систем Patriot - Зеленский

Нидерланды предоставят Украине ракеты для систем Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 365851 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО". Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте уточнил, что речь идет о передаче Украине дополнительных ракет для Patriot, передает УНН.

Детали

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, который находится с визитом в нашей стране.

“Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО. Обсудили наши дальнейшие возможные шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль, и по другим аспектам оборонного сотрудничества”, — сообщил Зеленский.

В свою очередь премьер Нидерландов Марк Рютте уточнил, что речь идет о передаче Украине дополнительных ракет для Patriot.

Цитата

“Мы осознаем, что с приближением зимы россия захочет нанести как можно больше вреда Украине. Поэтому Нидерланды отправят Украине дополнительные ракеты для Patriot. Мы обязались предоставить самолеты F-16 Украине. Вместе с Румынией и Данией мы занимаемся подготовкой пилотов”, — отметил глава нидерландского правительства.

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