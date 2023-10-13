Президент сьогодні в Одесі: подробиці робочого візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Одесу, передає УНН.
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В Одесі Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області.
«У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору», - повідомив він.
Також у ході візиту сторони обговорили підготовку до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО.
«Працюємо як удома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям», - написав президент.
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