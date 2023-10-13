Президент сегодня в Одессе: подробности рабочего визита: подробности рабочего визита

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Сегодня, 13 октября, президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Одессу, передает УНН.

Детали

В Одессе Зеленский провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областной властью по ситуации в городе и области.

«В центре внимания – подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора», - сообщил он.

Также в ходе визита стороны обсудили подготовку к отопительному сезону, защиту объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры, потребности системы ПВО.

«Работаем как дома, в Украине, так и с партнерами, чтобы дать больше защиты государству и людям», - написал президент. 

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