Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов для безопасности зернового коридора

ukru
Эксклюзив
06:36 • 37294 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 69595 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 122007 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 156016 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 126236 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121169 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 155338 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116411 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122883 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 51040 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 32905 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 104807 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 31784 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 88523 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 122001 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 156010 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 115018 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 122071 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 155332 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 10385 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143876 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151469 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155890 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153969 просмотра
Актуальное
Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов для безопасности зернового коридора

Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов для безопасности зернового коридора

Киев • УНН

 • 477637 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов, чтобы обеспечить безопасность «зернового коридора». Об этом сообщил Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент Украины и Премьер-министр Нидерландов побывали в порту Одессы и осмотрели места попадания российских ракет и дронов. Как отметил Глава государства, россия ракетным террором разрушает не только украинские порты и города, но и нормальную жизнь многих других стран, которые критически зависят от поставок продовольствия из Украины.

«Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности Одессы, дунайских портов и в целом нашей черноморской акватории. Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО», – сообщил Владимир Зеленский.

Также обсуждалось сотрудничество с целью надлежащей защиты альтернативных «зерновых коридоров» в Черном море и в целом усиление позиций в регионе, в частности защита неба, укрепление флота, поддержка гуманитарного разминирования и очистки акватории от российских мин.

Цитата

«В Украине мы видим сопротивление, видим желание бороться, желание побеждать – как среди гражданских, так и среди военных. Сегодня мы были в порту Одессы и видели, как люди делают все возможное для того, чтобы сохранить и поддержать свою жизнь, и достигают в этом успеха», – отметил со своей стороны Марк Рютте.

Он сообщил, что Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов, чтобы обеспечить безопасность «зернового коридора».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нидерланды предоставят Украине ракеты для систем Patriot - Зеленский

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы