В единстве Украины наше будущее: Зеленский и Рютте встретились с украинскими курсантами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В пятницу, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте встретились с курсантами Военной академии и Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" в Одессе. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
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“С премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пообщались с курсантами Военной академии и Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия"”, - отметил Зеленский.
Президент также добавил, что будущее Украины в единстве: “Мы все одна страна, и в этом сила сегодня. И мир так гордится украинцами и Украиной из-за того, что мы все объединены. Считаю, что будущее Украины в этой мощи, в этом единении”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посетил вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте госпиталь в Одессе, где проходят лечение после ранения украинские защитники Херсонщины.