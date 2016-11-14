У ВРУ прокоментували необхідність скасування роздрібного акцизу на пальне
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Боротися із тіньовим ринком нафтопродуктів, у тому числі, і шляхом зміни системи оподаткування треба. Однак, формула розподілу податків, у разі об’єднання роздрібного та основного акцизів на пальне, має працювати так, щоб не шкодити місцевим бюджетам. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань економічної політики Геннадій Чекіта.
"Я максимально хотів би, щоб наповнилися місцеві бюджети. До цієї проблеми (сірого ринку пального – ред..) потрібно дуже зважено підійти. Треба зважити усе і подивитися, щоб було максимальне наповнення як державного бюджету так, так і місцевого. Я не можу сказати точну формулу наповнення, не знаю, як вона буде працювати, але її потрібно шукати, рахувати і працювати над цим. Із сірим ринком боротися треба, це точно, але ця боротьба має бути без шкоди для місцевих бюджетів, для районів, які контролюють цю ситуацію у місті", - сказав він.
Нагадаємо, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне.
За словами Л.Косянчука, через бездіяльність Мінфіну, місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.