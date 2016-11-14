В ВРУ прокомментировали необходимость отмены розничного акциза на топливо

"Я очень хотел бы, чтобы наполнились местные бюджеты. К этой проблеме (серого рынка горючего - ред.) нужно очень взвешенно подойти. Надо взвесить все и посмотреть, чтобы было максимальное наполнение как государственного бюджета, так и местного. Я не могу сказать точную формулу наполнения, не знаю, как она будет работать, но ее нужно искать, считать и работать над этим. С серым рынком бороться надо, это точно, но эта борьба должна быть без ущерба для местных бюджетов, для районов, контролирующих эту ситуацию в городе", - сказал он.

Напомним, операторы в очередной раз призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.

По словам Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина, местные бюджеты недополучают 2 млрд грн из топливного акциза.