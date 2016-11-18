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У ВР зареєстрували законопроект щодо реалізації права на конституційну скаргу

У ВР зареєстрували законопроект щодо реалізації права на конституційну скаргу

Київ • УНН

 • 9375 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У парламенті зареєстрували новий законопроект “Про Конституційний Суд України”, який створить умови для реалізації права на конституційну скаргу та звернення. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Нардепами, які входять до Ради з питань судової реформи та Конституційної комісії був зареєстрований законопроект № 5336-1 "Про Конституційний Суд України“.Законопроект, схвалений Радою з питань судової реформи, імплементує зміни до Конституції в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року, щодо порядку організації та діяльності КСУ, статусу суддів Конституційного Суду, встановлює норми щодо підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання рішень Суду.

“Внесення на розгляд законопроект „Про Конституційний Суд України“ — це приклад ефективної спільної роботи українських та іноземних вчених-конституціоналістів, народних депутатів та представників громадянського суспільства в рамках Ради з питань судової реформи”, — зазначив Заступник Глави Адміністрації Президента та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.

Такий законопроект пропонує створити на законодавчому рівні умови для реалізації права на конституційну скаргу — нового засобу юридичного захисту прав особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.

Подати конституційну скаргу зможе фізична або юридична особа за умови, що остаточне судове рішення у її справі набрало чинності після 1 жовтня 2016 року, і з дня набрання ним законної сили сплинуло не більше 3 місяців, а також було використано всі національні засоби юридичного захисту.

Окрім того законопроект закріплює автономність КСУ від системи судів, що здійснюють правосуддя, та нову організаційну структуру КСУ, яка дасть змогу ефективно реалізовувати Судом свої повноваження.

Такий проект закону також запроваджує конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, яким передбачено, що Президент, Верховна Рада, з’їзд суддів формуватимуть конкурсні комісії, члени яких мають бути правниками з визнаним рівнем компетенції. Кожна Конкурсна комісія за результатами аналізу інформації щодо кандидатів та проведення співбесід надаватиме рекомендації суб’єкту призначення.

Прийняття законопроекту “Про Конституційний Суд України” дасть змогу реалізувати право кожної людини на конституційну скаргу, створити законодавчу базу для ефективного функціонування Конституційного Суду України та скоротити кількість скарг громадян України до Європейського суду з прав людини.

Також проект закону сприятиме відновленню порушених прав осіб на рівні національних засобів юридичного захисту прав особи в Україні.

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