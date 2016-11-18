В ВР зарегистрировали законопроект по реализации права на конституционную жалобу

Нардепами, которые входят в Совет по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии был зарегистрирован законопроект № 5336-1 "О Конституционном Суде Украины" .Законопроект, что одобрен Советом по вопросам судебной реформы, имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, о порядке организации и деятельности КСУ, статуса судей Конституционного Суда, устанавливает нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда.

"Внесение на рассмотрение законопроекта " О Конституционном Суде Украины "- это пример эффективной совместной работы украинских и иностранных ученых-конституционалистов, народных депутатов и представителей гражданского общества в рамках Совета по вопросам судебной реформы", - отметил заместитель Главы Администрации Президента и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

Такой законопроект предлагает создать на законодательном уровне условия для реализации права на конституционную жалобу - нового средства юридической защиты прав личности, которая считает, что примененный в конечном судебном решении в ее деле закон Украины противоречит Конституции Украины.

Подать конституционную жалобу сможет физическое или юридическое лицо при условии, что окончательное судебное решение по ее делу вступило в силу после 1 октября 2016 года, и со дня вступления его в законную силу прошло не более 3 месяцев, а также были использованы все внутренние средства правовой защиты.

Кроме того законопроект закрепляет автономность КСУ от системы судов, осуществляющих правосудие, и новую организационную структуру КСУ, которая позволит эффективно реализовывать Судом свои полномочия.

Такой проект закона также вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда, которым предусмотрено, что Президент, Верховная Рада, съезд судей будет формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть юристами с признанным уровнем компетенции. Каждая Конкурсная комиссия по результатам анализа информации о кандидатах и ​​проведения собеседований будет давать рекомендации субъекту назначения.

Принятие законопроекта "О Конституционном Суде Украины" позволит реализовать право каждого человека на конституционную жалобу, создать законодательную базу для эффективного функционирования Конституционного Суда Украины и сократить количество жалоб граждан Украины в Европейский суд по правам человека.

Также проект закона будет способствовать восстановлению нарушенных прав лиц на уровне национальных средств правовой защиты прав человека в Украине.