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У ВР запропонували розробити уніфіковану стратегію відносин з Вашингтоном

У ВР запропонували розробити уніфіковану стратегію відносин з Вашингтоном

Київ • УНН

 • 8568 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Україні варто першою запропонувати стратегію відносин з Вашингтоном, не чекаючи на перших кроків від американської сторони. Згоди щодо цього дійшли учасники "круглого столу" в комітеті ВР у закордонних справах щодо наслідків президентських виборів у США, передає УНН з посиланням на інформаційне управління апарату парламенту.

У заході взяли участь голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Світлана Заліщук, перший заступник голови комітету у закордонних справах Борис Тарасюк, екс-голова МЗС України Володимир Огризко, колишній віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук, директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук, політолог Олексій Гарань, в.о. директора Департаменту Америки у МЗС Олександр Шевченко.

Під час дискусії учасники "круглого столу" наголосили, що наразі зарано робити висновки про те, як зміниться побудова двосторонніх відносин між США та Україною з обранням Дональда Трампа американським президентом. Неодноразово лунали заклики до спокійного та виваженого підходу у налагодженні комунікації з новою владою у Вашингтоні.

"Загальне схвалення отримала теза про те, що українській владі потрібно виробити уніфіковану стратегію відносин з Вашингтоном та окреслити конкретні цілі та меседжі, що їх зможе почути та зрозуміти американська сторон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники наголосили на важливості правильної комунікації тих успіхів, що їх вже добилася наша держава в ході проведення реформ.

"Учасники засідання дійшли згоди, що Україні варто першою запропонувати стратегію відносин з Вашингтоном, не чекаючи на перших кроків від американської сторони. Серед пріоритетів України у співпраці з США експерти виділили сферу безпеки, макрофінансову і економічну допомогу. Було наголошено на важливості донести до американської влади важливість українського питання для усього регіону центрально-східної Європи", - сказано у повідомленні.

Напрацювання за наслідками цього "круглого столу" можуть увійти до переліку рекомендацій, які розглядатимуться Верховною Радою України 7 грудня 2016 року під час Парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України".

Українські Національні Новини

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