В ВР предложили разработать унифицированную стратегию отношений с Вашингтоном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украине стоит первой предложить стратегию отношений с Вашингтоном, не дожидаясь первых шагов от американской стороны. К согласию по этому вопросу пришли участники "круглого стола" в комитете ВР по иностранным делам относительно последствий президентских выборов в США, передает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата парламента.
В мероприятии приняли участие глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Светлана Залищук, первый заместитель главы комитета по иностранным делам Борис Тарасюк, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, бывший вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук, директор Института мировой политики Алена Гетьманчук, политолог Алексей Гарань, и.о. директора Департамента Америки в МИД Александр Шевченко.
Во время дискуссии участники "круглого стола" отметили, что пока рано делать выводы о том, как изменится построение двусторонних отношений между США и Украиной с избранием Дональда Трампа американским президентом. Неоднократно раздавались призывы к спокойному и взвешенному подходу в налаживании коммуникации с новой властью в Вашингтоне.
"Общее одобрение получил тезис о том, что украинской власти нужно выработать унифицированную стратегию отношений с Вашингтоном и определить конкретные цели и месседжи, которые сможет услышать и понять американская сторона", - говорится в сообщении.
Как отмечается, участники отметили важность правильной коммуникации относительно тех успехов, которых уже добилась наша страна в ходе проведения реформ.
"Участники заседания договорились, что Украине стоит первой предложить стратегию отношений с Вашингтоном, не дожидаясь первых шагов от американской стороны. Среди приоритетов Украины в сотрудничестве с США эксперты выделили сферу безопасности, макрофинансовую и экономическую помощь. Была подчеркнута важность донести до американских властей важность украинского вопроса для всего региона центрально-восточной Европы", - сказано в сообщении.
Наработки по результатам этого "круглого стола" могут войти в перечень рекомендаций, которые будут рассматриваться Верховной Радой Украины 7 декабря 2016 г. во время Парламентских слушаний на тему: "Актуальные вопросы внешней политики Украины".