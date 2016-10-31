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У “Волі народу” пояснили, чому нардепи А.Гіршфельд та В.Богуслаєв вчасно не подали декларації

У “Волі народу” пояснили, чому нардепи А.Гіршфельд та В.Богуслаєв вчасно не подали декларації

Київ • УНН

 • 6711 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У депутатській групі “Воля народу” пояснили, чому нардепи Анатолій Гіршфельд та Вячеслав Богуслаєв вчасно не подали електронні декларації, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку депутатської групи у Facebook.

Так, у прес-службі депутатської групи повідомили, що “декларація А.Гіршфельда буда подана до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у п’ятницю, 28 жовтня. Разом з тим, у зв’язку з технічними причинами не була врахована НАЗК”.

“На сьогодні декларація активована”, — повідомили у “Волі народу”.

Щодо е-декларації Вячеслава Богуслаєва у прес-службі повідомили, що під час заповнення виникли технічні проблеми у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

“Наразі помічники нардепа вносять відповідні виправлення помилок, щоб система Е-декларації прийняла документ. Депутат попереджений, що за несвоєчасне подання з поважних причин необхідно сплатити адміністративний штраф. За інформацією помічників Вячеслава Богуслаєва, представники НАЗК повідомлені про технічний збій”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, енеральний прокурор Юрій Луценко назвав імена народних депутатів, які досі не прозвітували про свої статки і нагадав, що за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність.

Серед тих, хто не подав декларації: В.Богуслаєв, А.Гіршфельд, М.Матіос, С.Клюєв, О.Оніщенко, І.Шкіря, Ю.Шухевич.

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