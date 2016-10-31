В "Воле народа" объяснили, почему нардепы А.Гиршфельд и В.Богуслаев вовремя не подали декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В депутатской группе "Воля народа" объяснили, почему нардепы Анатолий Гиршфельд и Вячеслав Богуслаев вовремя не подали электронные декларации, передает УНН со ссылкой на официальную страницу депутатской группы в Facebook.
Так, в пресс-службе депутатской группы сообщили, что "декларация А.Гиршфельда была подана в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в пятницу, 28 октября. Вместе с тем, в связи с техническими причинами не была учтена НАПК".
"На сегодня декларация активирована", - сообщили в "Воле народа".
Относительно е-декларации Вячеслава Богуслаева в пресс-службе сообщили, что при заполнении возникли технические проблемы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
"Сейчас помощники нардепа вносят соответствующие исправления ошибок, чтобы система е-деклараций приняла документ. Депутат предупрежден, что за несвоевременное представление по уважительным причинам необходимо оплатить административный штраф. По информации помощников Вячеслава Богуслаева, представители НАПК сообщении о техническом сбое", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральний прокурор Юрий Луценко назвал имена народных депутатов, которые до сих пор не отчитались о своих доходах и напомнил, что за умышленное непредставление электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность.
Среди тех, кто не подал декларации: В.Богуслаев, А.Гиршфельд, М.Матиос, С.Клюев, А.Онищенко, И.Шкиря, Ю.Шухевич.