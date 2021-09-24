У Вірменії заявили, що Єреван "готовий поступово врегулювати відносини" з Туреччиною

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“Ми вже говорили про необхідність встановити мир у всьому регіоні. І в цьому контексті ми повинні врегулювати відносини з Туреччиною, процес повинен бути поступовим. Ми впевнені, що однією з можливостей врегулювання цих відносин є зустрічі на високому та найвищому рівні”, — заявив Грігорян.

Секретар Радбезу Вірменії додав, що врегулювання відносин з Туреччиною не пов’язане зі статусом невизнаної Нагірно-Карабахської республіки. “Єдиним форматом для врегулювання нагірно-карабаської проблеми є Мінська група ОБСЄ. Єдиним питанням відновлення переговорного процесу є статус Нагірного Карабаху”, — додав він.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово заявляв, що його команда готова нормалізувати відносини з Туреччиною, відкрити кордони і розблокувати комунікації. За словами Пашиняна, цей крок принесе мир і стабільність у регіон.

Довідка

Незважаючи на спільний кордон, між Вірменією і Туреччиною немає дипломатичних відносин. У 2009 році в Цюріху глави МЗС двох держав підписали протоколи про встановлення дипломатичних відносин та про принципи взаємин, проте ці документи не були ратифіковані сторонами. 1 березня 2018 року Вірменія оголосила про анулювання протоколів. Вірменські влади неодноразово заявляли, що Туреччина надавала допомогу Азербайджану в ході військових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року. В Єревані також стверджували, що Анкара перекидала в регіон бойовиків з Близького Сходу.