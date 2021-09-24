В Армении заявили, что Ереван "готов постепенно урегулировать отношения" с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Армения готова постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне. Об этом в пятницу во время брифинга в правительстве заявил секретарь Совбеза Армен Григорян, пишет УНН.
Детали
“Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне”, — заявил Григорян.
Секретарь Совбеза Армении добавил, что урегулирование отношений с Турцией не связано со статусом непризнанной Нагорно-Карабахской республики. “Единственным форматом для урегулирования нагорнокарабахской проблемы является Минская группа ОБСЕ. Единственным вопросом возобновления переговорного процесса является статус Нагорного Карабаха”, — добавил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что его команда готова нормализовать отношения с Турцией, открыть границы и разблокировать коммуникации. По словам Пашиняна, этот шаг принесет мир и стабильность в регион.
Справка
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В Ереване также утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.