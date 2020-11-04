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У Вінницькій області викрили шість підпільних цехів з виробництва алкоголю

У Вінницькій області викрили шість підпільних цехів з виробництва алкоголю

Київ • УНН

 • 29026 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Вінницькій області викрили масштабне виробництво та збут контрафактного алкоголю на мільйони гривень. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

“Незаконний бізнес організував мешканець Вінниці і дев’ятеро його спільників. Зловмисники облаштували шість підпільних цехів на території власних домогосподарств та в орендованих складських приміщеннях у Могилів-Подільському районі Вінниччини. Товар виробляли в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку ділки збували через власний інтернет-сайт як продукцію відомих брендів по всій Україні. Замовлення доправляли клієнтам поштою, а також на власному автомобілі”, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, за добу фігуранти справи виготовляли до 2 тон підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 10 млн грн.

Зазначається, що в ході 15 обшуків за місцями виробництва та зберігання контрафакту на Вінниччині та у Рівненській області вилучено:

— понад 31 тону розфасованої по пляшках підробки;
— більше ніж 22 тони спирту;
— пакувальну тару з маркуванням елітних брендів алкогольної продукції;
— вантажівку та обладнання для виробництва контрафакту;
— чорнові записи та понад 74 тис. грн, отриманих від незаконної діяльності.

“Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 10 млн грн”, — інформують в СБУ.

Додається, що у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1, 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у Рівному вирішили знищити 18 тон фальсифікату алкоголю.

Українські Національні Новини

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