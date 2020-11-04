В Винницкой области выявили шесть подпольных цехов по производству алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Винницкой области выявили масштабное производство и сбыт контрафактного алкоголя на миллионы гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Незаконный бизнес организовал житель Винницы и девять его сообщников. Злоумышленники обустроили шесть подпольных цехов на территории собственных домохозяйств и в арендованных складских помещениях в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Товар производили в антисанитарных условиях из сырья неизвестного происхождения. Подделку дельцы сбывали через собственный интернет-сайт как продукцию известных брендов по всей Украине. Заказ доставляли клиентам по почте, а также на собственном автомобиле”, — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, за сутки фигуранты дела изготавливали до 2 тонн подделки, а ежемесячно сбывали фальсификата на 10 млн грн.
Отмечается, что в ходе 15 обысков по местам производства и хранения контрафакта в Винницкой и в Ровенской области изъято:
— более 31 тонны расфасованной по бутылкам подделки;
— более 22 тонн спирта;
— упаковочная тара с маркировкой элитных брендов алкогольной продукции;
— грузовик и оборудование для производства контрафакта;
— черновые записи и более 74 тыс. грн, полученных от незаконной деятельности.
“Ориентировочная стоимость изъятого алкоголя составляет почти 10 млн грн”, — информируют в СБУ.
Добавляется, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1, 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, в Ровно решили уничтожить 18 тонн фальсификата алкоголя.