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У Рівному вирішили знищити 18 тон фальсифікату алкоголю

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Рівному суд визнав винним 25-річного жителя села Вересневе у незаконному придбанні та зберіганні фальсифікату алкоголю, та постановив знищити конфіскат. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури, передає УНН.

“Чоловік, у грудні 2019 року, не маючи ліцензії на реалізацію, придбав без належних документів 1538 картонних коробок з пакетами типу Bag-in-Box з горілкою, об’ємом 10 літрів кожна, 9 пластмасових бочок горілки, об’ємом 220 літрів кожна, а також 3 пластмасові бочки спирту етилового, 220 літрів кожна. Загальна вартість алкоголю — 277 тисяч гривень. Зберігав його на складі в селі Городок, Рівненського району, де підакцизні товари і вилучили працівники податкової міліції у січні цього року”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході досудового розслідування між підозрюваним та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

“Суд затвердив вказану угоду, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафу у 85 000 гривень. Усі речові докази, які зберігаються в ГУ ДФС у Рівненській області, за рішенням суду підлягають конфіскації та знищенню”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті викрили багатомільйонну оборудку з підпільного продажу спирту.

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