В Ровно решили уничтожить 18 тонн фальсификата алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ровно суд признал виновным 25-летнего жителя села Вересневое в незаконном приобретении и хранении фальсификата алкоголя, и постановил уничтожить конфискат. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры, передает УНН.
“Мужчина, в декабре 2019 года, не имея лицензии на реализацию, приобрел без надлежащих документов 1538 картонных коробок с пакетами типа Bag-in-Box с водкой, объемом 10 литров каждая, 9 пластмассовых бочек водки, объемом 220 литров каждая, а также 3 пластмассовые бочки спирта этилового, 220 литров каждая. Общая стоимость алкоголя — 277 тысяч гривен. Хранил его на складе в селе Городок, Ровенского района, где подакцизные товары и изъяли работники налоговой полиции в январе этого года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования между подозреваемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.
“Суд утвердил указанное соглашение, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в 85 тысяч гривен. Все вещественные доказательства, которые хранятся в ГУ ГФС в Ровенской области, по решению суда подлежат конфискации и уничтожению”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье разоблачили многомиллионную сделку по подпольной продаже спирта.