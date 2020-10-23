На Прикарпатті викрили багатомільйонну оборудку з підпільного продажу спирту

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Івано-Франківській області на незаконному збуті спирту викрили посадовців одного з державних підприємств. Так, зловмисники викачували до 40 тонн спирту щомісяця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України викрила посадовців одного з державних підприємств Івано-Франківщини на незаконному виготовленні та збуті необлікованого спирту", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними досудового слідства, оборудка діяла протягом 2020 року. Керівництво підприємства без відображення в офіційних документах закупововуло за готівку зерно у місцевих виробників, з якого потім на заводі виготовляли "лівак".

Так, для відвантаження нелегального спирту в один з елементів промислового комплексу було зроблено вріз. За оперативними даними, таким чином зловмисники викачували до 40 тонн спирту щомісяця. Готову продукцію з території підприємства вивозили вночі на автотранспорті заводу. Нелегальний спирт зберігали на кількох орендованих складах. Збували фальсифікат на території області через мережу роздрібної торгівлі та до закладів громадського харчування.

"Правоохоронці затримали вантажівку під час транспортування 19 тонн необлікованого спирту. Під час обшуків на заводі та на одному зі складів виявлено ще 4,5 тонни необлікованої спиртової продукції та обладнання, яке використовувалося для незаконного відбору спирту. Загальна вартість вилученої продукції становить понад 6 мільйонів гривень", - розповіли в СБУ.

Додається, що провадження відкрито за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Триває слідство, встановлюються всі особи, причетні до оборудки.

Нагадаємо, на Запоріжжі викрили незаконну діяльність із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

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