На Прикарпатье разоблачили многомиллионную схему по подпольной продаже спирта

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В Ивано-Франковской области в незаконном сбыте спирта разоблачили должностных лиц одного из государственных предприятий. Так, злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из государственных предприятий Ивано-Франковской области в незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным предварительного следствия, сделка действовала в течение 2020 года. Руководство предприятия без отражения в официальных документах закупало за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе изготавливали "левак".

Так, для отгрузки нелегального спирта в один из элементов промышленного комплекса было сделан врез. По оперативным данным, таким образом злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно. Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания.

"Правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов обнаружено еще 4,5 тонны неучтенной спиртовой продукции и оборудования, которое использовалось для незаконного отбора спирта. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 6 миллионов гривен", - рассказали в СБУ.

Добавляется, что производство открыто по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, устанавливаются все лица, причастные к сделке.

Напомним, в Запорожской области разоблачили незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

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