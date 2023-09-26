У Вінницькій області заборонили продаж алкоголю вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Від завтра набирає чинності наказ голови Вінницької ОВА Сергія Борзова про заборону продажу алкоголю з десятої години вечора до шостої ранку, передає УНН.
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"Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області. Наказ набирає чинності з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану", - написав Борзов в Telegram.
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Згідно наказу суб’єктам господарювання забороняється з 22.00 до 06.00 години продаж алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на спиртовій основі.
Цілодобово залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.
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