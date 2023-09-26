В Винницкой области запретили продажу алкоголя ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Завтра вступает в силу приказ председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова о запрете продажи алкоголя с десяти часов вечера до шести утра, передает УНН.
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"Подписал приказ о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области. Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения", - написал Борзов в Telegram.
Детали
Согласно приказу субъектам хозяйствования запрещается с 22.00 до 06.00 часов продажа алкогольных напитков и веществ, изготовленных на спиртовой основе.
Круглосуточно остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, теробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.
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