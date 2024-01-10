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У Верховній раді оприлюднили один із варіантів затвердження Закону про мобілізацію

Київ • УНН

 • 24668 перегляди

Народний депутат України Ярослав Железняк окреслив процес ухвалення закону про мобілізацію, який включає доопрацювання урядом і перше читання у п'ятницю. Ця схема не є остаточною і має жорсткі часові рамки.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі поділився сценарієм, як можуть ухвалити у першому читанні Закон про мобілізацію, передає УНН.

Деталі

Депутат відзначив, що нині розглядається такий варіант: зібрати пропозиції, потім у четвер винести на Комітет пропозицію відправити на доопрацювання уряду, далі швидко від Уряду у пʼятницю отримати доопрацьований варіант і його ж в пʼятницю затвердити у першому читанні.

"У такому випадку тоді всі ці рекомендації будуть враховані в тексті першого читання, а не залишаться на друге про що я писав тут багато разів

написав Железняк.

Доповнення

Він наголосив, що це не фінальне рішення, а один зі сценаріїв. Також він наголосив, що за строками, це достатньо амбітна ціль.

Як мінімум все це за добу виписати і провести буде важкувато

додав політик.

Контекст

Як повідомляв УНН, Верховна Рада завтра, 11 січня, планує розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.

25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроєкт №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.  

Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну10.01.24, 21:54 • 25319 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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