У Верховній раді оприлюднили один із варіантів затвердження Закону про мобілізацію
Київ • УНН
Народний депутат України Ярослав Железняк окреслив процес ухвалення закону про мобілізацію, який включає доопрацювання урядом і перше читання у п'ятницю. Ця схема не є остаточною і має жорсткі часові рамки.
Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі поділився сценарієм, як можуть ухвалити у першому читанні Закон про мобілізацію, передає УНН.
Деталі
Депутат відзначив, що нині розглядається такий варіант: зібрати пропозиції, потім у четвер винести на Комітет пропозицію відправити на доопрацювання уряду, далі швидко від Уряду у пʼятницю отримати доопрацьований варіант і його ж в пʼятницю затвердити у першому читанні.
"У такому випадку тоді всі ці рекомендації будуть враховані в тексті першого читання, а не залишаться на друге про що я писав тут багато разів
Доповнення
Він наголосив, що це не фінальне рішення, а один зі сценаріїв. Також він наголосив, що за строками, це достатньо амбітна ціль.
Як мінімум все це за добу виписати і провести буде важкувато
Контекст
Як повідомляв УНН, Верховна Рада завтра, 11 січня, планує розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.
25 грудня Кабінет міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроєкт №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Ця законодавча ініціатива передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.
Законопроект про мобілізацію: у СН спростували інформацію про рішення повернути документ Кабміну10.01.24, 21:54 • 25319 переглядiв