В Верховной раде обнародовали один из вариантов утверждения Закона о мобилизации

Нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале поделился сценарием, как могут принять в первом чтении Закон о мобилизации, передает УНН.

Детали

Депутат отметил, что сейчас рассматривается такой вариант: собрать предложения, затем в четверг вынести на Комитет предложение отправить на доработку правительству, далее быстро от правительства в пятницу получить доработанный вариант и его же в пятницу утвердить в первом чтении.

"В таком случае тогда все эти рекомендации будут учтены в тексте первого чтения, а не останутся на второе о чем я писал здесь много раз написал Железняк.

Дополнение

Он отметил, что это не финальное решение, а один из сценариев. Также он отметил, что по срокам, это достаточно амбициозная цель.

Как минимум все это за сутки выписать и провести будет сложновато добавил политик.

Контекст

Как сообщал УНН, Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

25 декабря Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы. Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

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