В Верховной раде обнародовали один из вариантов утверждения Закона о мобилизации
Киев • УНН
Народный депутат Украины Ярослав Железняк очертил процесс принятия закона о мобилизации, который включает доработку правительством и первое чтение в пятницу. Эта схема не является окончательной и имеет жесткие временные рамки.
Нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале поделился сценарием, как могут принять в первом чтении Закон о мобилизации, передает УНН.
Детали
Депутат отметил, что сейчас рассматривается такой вариант: собрать предложения, затем в четверг вынести на Комитет предложение отправить на доработку правительству, далее быстро от правительства в пятницу получить доработанный вариант и его же в пятницу утвердить в первом чтении.
"В таком случае тогда все эти рекомендации будут учтены в тексте первого чтения, а не останутся на второе о чем я писал здесь много раз
Дополнение
Он отметил, что это не финальное решение, а один из сценариев. Также он отметил, что по срокам, это достаточно амбициозная цель.
Как минимум все это за сутки выписать и провести будет сложновато
Контекст
Как сообщал УНН, Верховная Рада завтра, 11 января, планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.
25 декабря Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы. Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.
Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину10 январь 2024, 19:54 • 12697 просмотров
В Верховной раде обнародовали один из вариантов утверждения Закона о мобилизации
Народный депутат Украины Ярослав Железняк очертил процесс принятия закона о мобилизации, который включает доработку правительством и первое чтение в пятницу. Эта схема не является окончательной и имеет жесткие временные рамки.
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