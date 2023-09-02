У вересні Зеленський відвідає США - The Guardian

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Глава держави відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку та візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України . Про це повідомив журналістам іноземного видання у п’ятницю посол Албанії в ООН Феріт Ходжа.

Доповнення

Албанія у вересні виступає президентом ради з 15 членів. Світові лідери повинні почати збиратися в Нью-Йорку з 18 вересня на засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Засідання Ради безпеки щодо України має відбутися 20 вересня.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляло, що ррезидент України Володимир Зеленський, ймовірно, у вересні відправиться до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН, де він, як очікується, обґрунтує свій план формули миру.