В сентябре Зеленский посетит США - The Guardian

Детали

Глава государства посетит ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке и примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил журналистам иностранного издания в п’пятницу посол Албании в ООН Ферит Ходжа.

Дополнение

Албания в сентябре выступает президентом совета из 15 членов. Мировые лидеры должны начать собираться в Нью-Йорке с 18 сентября на заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание Совета безопасности по Украине должно состояться 20 сентября.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в сентябре отправится в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, где он, как ожидается, обоснует свой план формулы мира.